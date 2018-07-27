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Боевики Басаева и Хаттаба получили срок
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Боевики Басаева и Хаттаба получили 18 и 19 лет 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 19 и 18 годам колонии строгого режима двух участников банды Басаева и Хаттаба, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека.
Как передает РИА Новости, Артур Ушаев был приговорен к 19 годам лишения свободы, его подельник Руслан Наматов — к 18. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Следствие установило, что они, находясь на территории Чечни, добровольно вступили в состав банды Басаева и активно участвовали в террористических вылазках.
Так, 29 февраля 2000 года Ушаев и Наматов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности у села Улус-Керт Шатойского района в Чечне.
В ходе боестолкновения, которое длилось до 1 марта, были убиты 84 военнослужащих, а четверо были ранены.
Ранее девять участников данного нападения, в том числе гражданин Украины, член "УНА-УНСО" (запрещена в России) Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.
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