Ещё
В Мексике объявили ЧП из-за сильнейшей жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике объявили ЧП из-за сильнейшей жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Чрезвычайное положение введено на части территории Мексики из-за сильнейшей жары, достигающей местами 50 градусов.
"Из-за высоких температур, отмеченных на большей части территории страны, МВД Мексики объявило чрезвычайное положение в 24 штатах. Они будут иметь доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения потребностей пострадавших в продуктах питания и здравоохранении", — сообщил глава национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте.
В начале июня власти Мексики уже вводили режим чрезвычайного положения на части территории 22 из 31 штата страны из-за аномально высоких температур. Всего тогда этим режимом были охвачены 573 муниципалитета.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль вернется в Россию14
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан198
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня26
В США российский «Спрут» назвали тонкокожим11
Видео
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение