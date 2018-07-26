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Неряха получила 50 ударов ножом за грязную квартиру
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Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру 

Дни.ру 26 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Пьяные посиделки трех подруг закончились трагически для хозяйки квартиры в городе Энгельсе. Ее зарезали за беспорядок в доме.
Вечеринка состоялась в ночь на 25 июля. 26-летняя жительница Энгельса в Саратовской области зашла на огонек к своей старшей подруге, у которой уже гостила третья участница истории.
После обильных возлияний одна из подруг уснула. Тут гостья внезапно заметила, что в квартире не убрано — и высказала это в лицо хозяйке дома. Вспыхнула ссора, во время которой у женщины в руке оказался нож.
46-летняя хозяйка квартиры за свою неряшливость поплатилась 50-ю ножевыми ударами. Злоумышленница била ее в голову, в шею и в грудь. От полученных ран женщина скончалась.
Убийца разбудила третью подругу и все ей рассказала. Посовещавшись, протрезвевшие женщины вызвали полицию. Которая и возбудила уголовное дело по статье "Убийство", передает Life.ru.
Dni.Ru писали о трагедии, которая разыгралась в городе Шарья Костромской области. Там 38-летняя местная жительница зарезала 34-летнего супруга. Женщине не нравилось, что муж почти все свое время уделял компьютерным играм. Очередной раз пара серьезно поссорилась из-за любви мужа к играм-"стрелялкам".
Во время перепалки дама схватила нож и несколько раз ударила супруга в грудь. От полученных ран мужчина умер на месте.
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