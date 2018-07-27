Сколько «Русских витязей» погибло в авиакатастрофах?

Авиагруппа «Русские витязи»: сколько погибло летчиков в авиакатастрофах

За 27 лет своего существования пилотажная группа «Русские витязи» в трех авиационных катастрофах потеряла шестерых летчиков, включая командира авиагруппы. По официальным версиям, в двух авариях виновны были сами пилоты.

Роковая облачность

Гибель полковника Бориса Григорьева и подполковников Николая Гречанова, Николая Кордюкова и Александра Сырового произошла в конце 1995 года во Вьетнаме , на подлете к базе Тихоокеанского флота Камрань. Группа из пяти Су-27 и одного Ил-76 возвращалась из Малайзии , где «Русские витязи» участвовали в показательных выступлениях. В Камрани им приказано было дозаправиться перед полетом домой.

В тот декабрьский день погода над Камранью была неблагоприятной — к сильной облачности прибавился ливень. При подобных погодных условиях существовал особый порядок посадки на аэродром авиагруппы — по одному, с километровой дистанцией между самолетами. Однако командир Ил-76 генерал-майор Владимир Гребенников принял решение садиться группой.

В результате того, что Гребенников не сумел вовремя отреагировать на опасное сближение с горой группы снизившихся истребителей и не отдал команду на набор высоты, три Су-27 практически одновременно врезались в скалы. Сам Ил спас пилот Сергей Сухарь, сумевший в последние секунды задать самолету безопасный курс.

Спустя два года Гребенникова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Но и этого наказания он избежал — освободили по амнистии.

Командир был виноват сам

В августе 2009 года в небе над аэродромом в подмосковном Жуковском произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб командир пилотажной группы «Русские витязи» гвардии полковник Игорь Ткаченко . Группы «Стрижи» и «Русские витязи» (в общей сложности 9 самолетов) проводили совместный учебно-тренировочный полет перед выступлением на авиасалоне "МАКС".

Игорь Ткаченко находился в одном из ведомых истребителей, который отделился от основной группы для выполнения маневра, но врезался в другой Су-27. Оба самолета рухнули на землю, их пилоты катапультировались. Выжили все, кроме Ткаченко и одной их местных жительниц дачного поселка, на дом которой рухнули обломки самолета командира пилотажной группы, — женщина умерла от полученных ожогов.

Было выдвинуто сразу несколько версий причин авиакатастрофы и гибели Игоря Ткаченко. Полковник считался одним из самых высокопрофессиональных военных пилотов России , он сотни раз выполнял сложнейшие воздушные кульбиты на суперсовременных отечественных и зарубежных истребителях. Поэтому в то, что авария произошла по его вине, многие отказываются верить до сих пор. Не до конца было ясно и как погиб летчик. По данному поводу выдвигались целых четыре гипотезы. Утверждалось, что он успел катапультироваться, но его парашют то ли не раскрылся, то ли воспламенился. По другому предположению Ткаченко не смог совершить удачную посадку из-за малой высоты при катапультировании. И, наконец, согласно четвертой версии, командир «Русских витязей» погиб еще в самолете, при столкновении истребителей.

Следствие по факту аварии в небе Подмосковья длилось несколько месяцев, и в апреле следующего года Следственный комитет обнародовал его результаты. Они сводились к тому, что в столкновении все-таки был виновен сам Игорь Ткаченко. Дело закрыли, поскольку главный и единственный обвиняемый был мертв.

Причина катастрофы — неисправность истребителя