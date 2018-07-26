Ещё
Арест Никандрова продлен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд продлил на полгода арест Никандрова 

RT на русском 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд продлил на полгода срок ареста заместителю начальника столичного главка СК России генералу Денису Никандрову.
«Предварительные слушания будут 31 июля в связи с тем, что была нарушена процедура — Д. Никандров не был уведомлен о заседании. Сегодня суд на полгода продлил срок его ареста», — приводит агентство «Москва» слова его адвоката.
Ранее Мосгорсуд признал виновным замначальника управления собственной безопасности СК полковника Александра Ламонова по делу о взятке, ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет.
В апреле Мосгорсуд приговорил руководителя управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках.
Михаил Максименко, Ламонов и Никандров были арестованы по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца.
RT на русском: последние новости
В Нью-Йорке оцепили башню Trump Tower из-за подозрительного предмета В Карачаево-Черкесии нашли украденную скульптуру Муму СМИ: В Пакистане погиб альпинист из России
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы62
НАТО готовится напасть на Россию151
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение