Арест Никандрова продлен

Мосгорсуд продлил на полгода срок ареста заместителю начальника столичного главка СК России генералу Денису Никандрову.
«Предварительные слушания будут 31 июля в связи с тем, что была нарушена процедура — Д. Никандров не был уведомлен о заседании. Сегодня суд на полгода продлил срок его ареста», — приводит агентство «Москва» слова его адвоката.
Ранее Мосгорсуд признал виновным замначальника управления собственной безопасности СК полковника Александра Ламонова по делу о взятке, ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет.
В апреле Мосгорсуд приговорил руководителя управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках.
Михаил Максименко, Ламонов и Никандров были арестованы по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца.