В Подмосковье ребенок выпал с 16 этажа

В Химках из окна 16 этажа выпал двухлетний ребенок

По данным следствия, 26 июля мальчик находился в гостях у родственников. Ребенок залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал в раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16-м этаже.

"Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двухгодовалого ребенка в результате выпадения из окна квартиры", — сообщает пресс-служба.

Добавляется, что в настоящее время на месте работают следователи.