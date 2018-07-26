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В Подмосковье ребенок выпал с 16 этажа
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В Химках из окна 16 этажа выпал двухлетний ребенок 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже в Химках в Московской области, ведется доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 26 июля мальчик находился в гостях у родственников. Ребенок залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал в раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16-м этаже.
"Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двухгодовалого ребенка в результате выпадения из окна квартиры", — сообщает пресс-служба.
Добавляется, что в настоящее время на месте работают следователи.
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