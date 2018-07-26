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В Италии три человека умерли от «болезни легионеров»
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В Италии три человека скончались от «болезни легионеров» 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Жертвами вспышки легионеллеза, так называемой болезни легионеров, на севере Италии за несколько дней стали три человека, сообщили местные власти.
Случаи заражения зафиксированы в северной области Ломбардия, в городе Брессо неподалеку от Милана.
"По последним данным, легионеллезом заразились 26 человек", — заявил мэр Брессо Симоне Кайро, заверив, что ситуация находится под контролем. Большинство заболевших уже выписаны из больниц, однако от инфекции погибли трое пожилых местных жителей, проживавших в историческом центре города.
Пробы воды, взятые в Брессо, выявили наличие бактерии Legionella, вызывающей заболевание, в доме одного из заразившихся, а также в воде городского фонтана. Местные власти распорядились закрыть четыре фонтана и городской сад, который посещала одна из жертв болезни.
Похожая по симптомам на пневмонию или сильный грипп "болезнь легионеров" получила это название в июле 1976 года, когда от нее в очень короткий срок погибли около 30 делегатов съезда Американского легиона, проходившего в американском городе Филадельфия. В начале 1977 года американские медики сообщили об открытии возбудителя новой болезни — неизвестной ранее бактерии Legionella premophilia.
Идеальной средой для ее существования и размножения служит система кондиционирования воздуха и вентиляция. Заражение происходит при вдыхании зараженных бактериями капелек воды, а случаев передачи "болезни легионеров" от человека к человеку не зарегистрировано.
Наиболее часто смертельно опасное заболевание поражает людей среднего и пожилого возраста, а также тех, кто страдает заболеваниями легких и почек или диабетом. Симптомы могут включать повышение температуры, озноб, боли в мышцах и голове, понос, сухой кашель и одышку.
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