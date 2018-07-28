Умер избитый пьяными гаишниками россиянин 

Молодой человек, пострадавший во время драки с сотрудниками ДПС около бара в Павловском Посаде, умер.
«Пьяная драка у бара в Павловском Посаде закончилась комой и смертью 33-летнего Евгения Толстова», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
В ночь на 21 июля в баре в Павловском Посаде оказались одновременно менеджер в фирме по продаже стройматериалов Толстов с друзьями и сотрудники 5-го батальона 2-го полка ДПС ГИБДД Московской области. В какой-то момент между компаниями возник конфликт. Инспекторы не стремились его сгладить и настаивали на выяснении отношений на улице. Все это быстро переросло в потасовку. В итоге избитый полицейскими Толстов при падении ударился головой о бордюр и получил перелом основания черепа. Видео с камер наблюдения, которые запечатлели драку, попало в Сеть. На нем видно, как пять человек избивают одного. Получил травму также и один из полицейских. Он был госпитализирован.