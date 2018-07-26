Суд отправил генерала МЧС Шлякова под арест

Тверской суд столицы санкционировал арест бывшего первого заместителя главы МЧС РФ , генерал-полковника в отставке Сергея Шлякова , обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шлякову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 сентября», — сказал судья Марина Сизинцева.

Настаивая на заключении Шлякова под стражу, представитель Главного управления МВД РФ по Москве заявил, что «причастность фигуранта к преступлению подтверждается объективными доказательствами по делу». В числе таковых в суде были названы, в частности, имеющиеся в деле расписки о получении генералом денег на 550 тысяч долларов, а также на 230 тысяч долларов и 15 млн рублей. «Принимая во внимание публичный характер его личности с учетом предыдущего места работы, он может воспрепятствовать расследованию, оказать давление на свидетелей и потерпевших», — сказал следователь.

Защитники, в свою очередь, назвали доводы следствия бездоказательными и просили ходатайство следствия отклонить. Они предложили поместить фигуранта под домашний арест в квартире его дочери в Москве на Кантемировской улице. При этом адвокаты представили суду данные о том, что их клиент имеет ряд государственных и ведомственных наград, а также страдает хроническими заболеваниями, на его иждивении находится престарелая мать. Шляков оказался награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом Почета и орденом «За военные заслуги».

Сам обвиняемый поддержал ходатайство защиты и заявил, что у следствия нет доказательств его вины. «Я достаточно публичный человек и скрываться мне не резон», — сказал он.

Сергея Шлякова задержали 25 июля, в тот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, в 2013-2015 годах Шляков и ряд других лиц за денежное вознаграждение обещали помочь в назначении на высшую государственную должность субъекта федерации исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Юрия Удалова. При этом сумма, которую платил последний, не называлась. Юрий Удалов ранее занимал должность сенатора от Ярославской области, замгуберантора этого региона и был помощником главы МЧС.

Сам Шляков вину отрицает. По словам его адвоката Руслана Коблева, его подзащитный «познакомил одного своего знакомого с другим знакомым» и ни в каких переговорах не участвовал».