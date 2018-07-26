Белорус сбежал от кредита в лес и прожил так два года

Белорус взял кредит и скрывался в лесу два года

Правоохранительные органы Белоруссии задержали мужчину, который более двух лет скрывался в лесу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МВД республики.

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве. Из-за пристрастия к азартным играм он взял большой кредит в банке, а также задолжал крупные суммы знакомым, после чего исчез.

В течение двух лет 35-летний мужчина провел в лесу возле города Жодино Минской области. Он соорудил шалаш, удил, собирал грибы и ягоды.

«Отшельничество было добровольным — он не хотел беспокоить родных. Голодным не был, на спиртное деньги не тратил», — рассказали в ГОВД Жодино.

Задержать мошенника удалось благодаря записям с видеокамер, зафиксировавшим, как он выхватил сумку у случайной прохожей.