Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 85

Число погибших в результате сильных лесных пожаров, начавшихся 23 июля близ Афин, достигло 85. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.
По его данным, в четверг скончался 73-летний местный житель, который находился в реанимации, также пожарные нашли тела двух человек в поселке Аргира Акти в восточной части столичной области Аттика. Число пропавших без вести не сообщается.
Ранее было известно о 82 погибших и 187 пострадавших.
В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. Из-за этого вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров: в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где было обнаружено большинство тел погибших. Лесной пожар, возникший на горе Пендели, практически за час спустился по горному склону до моря, уничтожив все на своем пути. Были сожжены более тысячи домов и сотни автомобилей. Сейчас большая часть пожаров потушена, последние очаги возгорания локализуют.