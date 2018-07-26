Ещё
Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 85
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: число жертв лесных пожаров в Греции достигло 85 

ТАСС 26 июля 2018
Фото: Reuters
Число погибших в результате сильных лесных пожаров, начавшихся 23 июля близ Афин, достигло 85. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.
По его данным, в четверг скончался 73-летний местный житель, который находился в реанимации, также пожарные нашли тела двух человек в поселке Аргира Акти в восточной части столичной области Аттика. Число пропавших без вести не сообщается.
Ранее было известно о 82 погибших и 187 пострадавших.
В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. Из-за этого вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров: в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где было обнаружено большинство тел погибших. Лесной пожар, возникший на горе Пендели, практически за час спустился по горному склону до моря, уничтожив все на своем пути. Были сожжены более тысячи домов и сотни автомобилей. Сейчас большая часть пожаров потушена, последние очаги возгорания локализуют.
ТАСС: последние новости
Бывший первый замглавы МЧС Шляков пожаловался на духоту в изоляторе Источник: неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции у посольства Словакии в Москве В ГУ МВД назвали приметы подозреваемого в нападении на полицейского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы62
НАТО готовится напасть на Россию151
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение