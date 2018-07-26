СМИ: число жертв лесных пожаров в Греции достигло 85

Число погибших в результате сильных лесных пожаров, начавшихся 23 июля близ Афин, достигло 85. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, в четверг скончался 73-летний местный житель, который находился в реанимации, также пожарные нашли тела двух человек в поселке Аргира Акти в восточной части столичной области Аттика. Число пропавших без вести не сообщается.

Ранее было известно о 82 погибших и 187 пострадавших.