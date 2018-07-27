Ещё
В Подмосковье полицейский впал в кому после драки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье полицейский впал в кому после драки с коллегой 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Двое сотрудников Госавтоинспекции Подмосковья принимали участие в драке в городе Павловский Посад, в результате которой один из ее участников впал в кому, по данному факту проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Ранее помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в одном из ресторанов города между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку. Позже стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц.
Врадий добавила, что в настоящее время полицейский находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами головы, а его оппонент — в коме. Уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, поступившее 25 июля из полиции, принято к производству.
"Поступило сообщение о том, что по улице Интернациональная возле одного из домов между несколькими мужчинами произошла драка. Прибыв по указанному в сообщении адресу, полицейские установили и задержали участников данного конфликта, в результате произошедшего за медицинской помощью обратились трое мужчин, двое из которых, как установлено, являются сотрудниками одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", — пояснили агентству в пресс-службе главка.
По данным полиции, сотрудники находились на месте происшествия в свободное от службы время и в гражданской одежде. В ведомстве добавили, что по данному факту назначено проведение служебной проверки. Если установят вину сотрудников в произошедшем, они будут уволены из органов по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности в этом случае будут привлечены их непосредственные руководители.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии3  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы62
НАТО готовится напасть на Россию151
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение