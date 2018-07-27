В Подмосковье полицейский впал в кому после драки с коллегой

Ранее помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в одном из ресторанов города между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку. Позже стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц.

Врадий добавила, что в настоящее время полицейский находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами головы, а его оппонент — в коме. Уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, поступившее 25 июля из полиции, принято к производству.

"Поступило сообщение о том, что по улице Интернациональная возле одного из домов между несколькими мужчинами произошла драка. Прибыв по указанному в сообщении адресу, полицейские установили и задержали участников данного конфликта, в результате произошедшего за медицинской помощью обратились трое мужчин, двое из которых, как установлено, являются сотрудниками одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", — пояснили агентству в пресс-службе главка.

По данным полиции, сотрудники находились на месте происшествия в свободное от службы время и в гражданской одежде. В ведомстве добавили, что по данному факту назначено проведение служебной проверки. Если установят вину сотрудников в произошедшем, они будут уволены из органов по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности в этом случае будут привлечены их непосредственные руководители.