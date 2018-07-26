Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер

Дублине 10-летний ребенок скончался после того, как съел ролл из «Макдональдса» , сообщает metro.co.uk.

Несчастный случай произошел еще в 2016 году, однако журналисты узнали о нем только сейчас.

10-летний Малик Лолал съел ролл из «Макдональдса», а через 10 минут его лицо и губы начали опухать. Он сказал матери, что чувствует слабость и не может ходить. Мать ребенка вызвала скорую помощь, но через час Малик скончался от анафилактического шока.

Как выяснила экспертиза, шок наступил из-за следов молока в лаваше.

Мать Малика, беженка из Нигерии , заявила, что у сына была аллергия на молоко, орехи, рыбу и яйца, однако с едой из «Макдональдса» проблем никогда не возникало.

Смерть мальчика признали несчастным случаем.