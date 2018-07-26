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Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер
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Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В Дублине 10-летний ребенок скончался после того, как съел ролл из «Макдональдса», сообщает metro.co.uk.
Несчастный случай произошел еще в 2016 году, однако журналисты узнали о нем только сейчас.
10-летний Малик Лолал съел ролл из «Макдональдса», а через 10 минут его лицо и губы начали опухать. Он сказал матери, что чувствует слабость и не может ходить. Мать ребенка вызвала скорую помощь, но через час Малик скончался от анафилактического шока.
Как выяснила экспертиза, шок наступил из-за следов молока в лаваше.
Мать Малика, беженка из Нигерии, заявила, что у сына была аллергия на молоко, орехи, рыбу и яйца, однако с едой из «Макдональдса» проблем никогда не возникало.
Смерть мальчика признали несчастным случаем.
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