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В Первоуральске расследуют смерть пациента в больнице
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В Свердловской области проводят проверку после смерти пациента в больнице 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: © Fotolia / sudok1
Сотрудники следственных органов организовали проверку по факту смерти пациента в больнице Первоуральска Свердловской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем оказании медицинской помощи местному 58-летнему жителю, который впоследствии скончался в больнице после нескольких хирургических операций", — говорится в сообщении СУСК.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Сотрудники ведомства проверяют, насколько полно, своевременно и качественно ему была оказана медицинская помощь. Проводятся опросы родственников и медработников, истребуется медицинская документация, добавили в СК.
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