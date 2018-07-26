В Первоуральске расследуют смерть пациента в больнице

В Свердловской области проводят проверку после смерти пациента в больнице

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Сотрудники следственных органов организовали проверку по факту смерти пациента в больнице Первоуральска Свердловской области , сообщает в четверг региональное управление СК РФ "Следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем оказании медицинской помощи местному 58-летнему жителю, который впоследствии скончался в больнице после нескольких хирургических операций", — говорится в сообщении СУСК. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Сотрудники ведомства проверяют, насколько полно, своевременно и качественно ему была оказана медицинская помощь. Проводятся опросы родственников и медработников, истребуется медицинская документация, добавили в СК.