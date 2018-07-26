Ещё
Найдено тело туристки с перевернувшегося катамарана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хакасии нашли тело туристки с перевернувшегося катамарана 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Спасатели во время облета обнаружили тело одной из двух пропавших туристок, которые были в туристической группе, перевернувшейся на катамаране на реке Она в Хакасии, сообщает МЧС республики.
Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. Для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов. По данному факту проводится проверка. В результате опрокидывания катамарана выплыть на берег удалось одному мужчине. Еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно.
"Одна из туристок, которая сплавлялась по реке Она в Таштыпском районе Хакасии, найдена погибшей. Вторая туристка из этой группы числится пропавшей без вести. Сегодня с помощью вертолетного облета была обнаружена погибшая женщина", — сообщили в МЧС.
Пропавшую без вести женщину продолжит искать наземная группировка спасателей с использованием судна на воздушной подушке, добавили в ведомстве.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы62
НАТО готовится напасть на Россию151
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение