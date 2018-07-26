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Школьника-инвалида выгнали из самолета
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Школьника-инвалида выгнали из самолета одной из лучших авиакомпаний 

Lenta.ru 26 июля 2018
Фото: Lex Rayton / Globallookpress.com
Подростка по имени Эли с инвалидностью выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет. Об этом сообщает News.com.au.
Он возвращался во Францию с семьей из Новой Зеландии, и при пересадке в Дубае, когда они ожидали взлета на борту, их попросили удалиться из самолета.
«Сотрудники авиакомпании сказали, что Эли не может находиться на борту, несмотря на то, что до этого он уже летел из Новой Зеландии авиакомпанией Emirates и несмотря на подтверждение доктора по телефону, что ему разрешено летать», — рассказал его брат Майлз. «Они выкинули их семью с самолета с таким удовольствием. Даже грозились вызвать полицию, чтобы вывести их», — добавил он.
После инцидента мать подростка, журналистка Изабель Кумар, написала о случившемся в Twitter. «Спасибо авиакомпании Emirates, что выгнали нас из самолета. У нашего сына эпилепсия. Мы проделали 14-часовой путь из Мельбурна и получили подтверждение от врача по телефону, уже находясь на борту. У моего сына аутизм и серьезные трудности в обучении», — поделилась женщина. Позже она добавила, что представитель авиакомпании ответил на жалобу семьи только спустя девять часов и заселил их в «безобразный отель».
В июле авиакомпанию Emirates признали одной из лучших в мире. Она заняла третью позицию в рейтинге Skytrax World Airline Awards 2018. На первом месте оказалась Singapore Airlines, а на втором Qatar Airways, лидировавшая в 2017 году.
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