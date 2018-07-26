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Пилоты подрались во время полета
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Пилоты подрались во время полета 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилоты иракской авиакомпании Iraqi Airways подрались в кабине самолета на высоте более чем в 11 тысяч километров. Об этом сообщает Kurdistan 24.
По данным телеканала, на борту лайнера в этот момент находились 157 пассажиров. Самолет направлялся из иранского аэропорта Мешхед в Ирак.
Пилотов разняли сотрудники службы безопасности, находившиеся на борту самолета.
По словам пассажиров, в результате драки кабине самолета был «нанесен урон». Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.
Как отмечает Al Sumaria, в Министерстве транспорта Ирака пообещали начать расследование в отношении пилотов. Если информация о драке подтвердится, «у них не будет шанса избежать сурового наказания и жестоких санкций, самой мягкой из которых будет пожизненный запрет на работу в авиации». До завершения расследования пилотов отстранили от работы.
Комментарии2  Ещё 6 источников 
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