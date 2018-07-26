Во Вьетнаме разбился военный самолет

На севере Вьетнама разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в провинции Нгеан на севере Вьетнама в четверг, сообщает местная электронная газета VietnamNet.

По данным газеты, инцидент произошел около полудня по местному времени (около 08.00 мск), место аварии находится в ста километрах от города Винь

Как сообщает издание, информации о жертвах не поступало, однако судя по обломкам на месте происшествия, самолет взорвался.

Источник среди местных властей сообщает, что двое военных, которые находились на борту самолета, погибли. Причины происшествия пока не ясны.