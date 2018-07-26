Ещё
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший военный поджег себя у здания минобороны Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и совершил самоподжог возле здания министерства обороны Украины в Киеве.
Как сообщает UNN, мужчину пытались остановить, а когда одежда на нем вспыхнула, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.
Пострадавшему оказывают скорую медицинскую помощь.
По информации УНИАН, мужчина поджег себя в знак протеста против увольнения из армии. Он пытался привлечь внимание к своей жизненной ситуации и положению других украинских военнослужащих.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сотрудника брянской колонии уволили после смерти заключенного На Алтае проверят видео, на котором подросток топором убила котенка СК раскрыл подробности дела против главы НПО им. Лавочкина
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия40
С Крымским мостом может произойти страшное
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ22
Блогер Никита Шалагинов умер от рака15
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
00:47
Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
Наука и техника
12:12
Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube
Общество
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение