В Киеве военный поджег себя возле Минобороны

Бывший военный поджег себя у здания минобороны Украины

Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и совершил самоподжог возле здания министерства обороны Украины в Киеве.

Как сообщает UNN, мужчину пытались остановить, а когда одежда на нем вспыхнула, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

Пострадавшему оказывают скорую медицинскую помощь.

По информации УНИАН, мужчина поджег себя в знак протеста против увольнения из армии. Он пытался привлечь внимание к своей жизненной ситуации и положению других украинских военнослужащих.