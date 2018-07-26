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Три человека погибли в результате пожара в Токио
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Три человека погибли в результате пожара в Токио 

ТАСС 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Число пострадавших в результате крупного пожара, произошедшего в четверг на строительной площадке в Токио, увеличилось до 30 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Как оно отмечает, три человека находятся в состоянии остановки сердца и отказа легких. Так в Японии обычно сообщают о пациентах, находящихся в состоянии клинической смерти, диагностировать которую могут только врачи. Площадь пожара составляет примерно 1,5 тыс. квадратных метров.
В борьбе с огнем задействованы около 60 пожарных расчетов.
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