Три человека погибли в результате пожара в Токио

Число пострадавших в результате крупного пожара, произошедшего в четверг на строительной площадке в Токио, увеличилось до 30 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как оно отмечает, три человека находятся в состоянии остановки сердца и отказа легких. Так в Японии обычно сообщают о пациентах, находящихся в состоянии клинической смерти, диагностировать которую могут только врачи. Площадь пожара составляет примерно 1,5 тыс. квадратных метров.

В борьбе с огнем задействованы около 60 пожарных расчетов.