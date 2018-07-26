Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия

Полиция Москвы раскрыла убийство, произошедшее сразу после матча сборных России и Хорватии на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает « Московский комсомолец ».

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 8 июля на Нагатинской набережной неизвестный мужчина расстрелял из пистолета 47-летнего местного жителя и его 43-летнего друга из Чувашии , которые перед тем слушали радиотрансляцию игры в самодельном шалаше. Москвич скончался от полученных травм, а чуваш был ранен.

Как удалось выяснить правоохранителям, истинным убийцей оказался именно выживший при расстреле чуваш. Мужчины, ведшие асоциальный образ жизни, поссорились, один выстрелил в другого, в результате чего тот скончался. Позже уроженец Чувашии выстрелил и в себя, чтобы выдать все за нападение на обоих.

В настоящее время чуваш из потерпевшего превратился в подозреваемого в уголовном деле, расследование которого продолжается.