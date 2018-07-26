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Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия
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Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия 

Рамблер 1 час назад
Полиция Москвы раскрыла убийство, произошедшее сразу после матча сборных России и Хорватии на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает «Московский комсомолец».
Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 8 июля на Нагатинской набережной неизвестный мужчина расстрелял из пистолета 47-летнего местного жителя и его 43-летнего друга из Чувашии, которые перед тем слушали радиотрансляцию игры в самодельном шалаше. Москвич скончался от полученных травм, а чуваш был ранен.
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Как удалось выяснить правоохранителям, истинным убийцей оказался именно выживший при расстреле чуваш. Мужчины, ведшие асоциальный образ жизни, поссорились, один выстрелил в другого, в результате чего тот скончался. Позже уроженец Чувашии выстрелил и в себя, чтобы выдать все за нападение на обоих.
В настоящее время чуваш из потерпевшего превратился в подозреваемого в уголовном деле, расследование которого продолжается.
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