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В Туапсе погиб турист
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В Туапсе турист погиб от удара молнии во время купания в море 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Турист, приехавший на отдых в Туапсе вместе с семьей из Пензенской области, погиб от удара молнии во время купания в море, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, 39-летний мужчина приехал в Туапсе вместе с семьей из Пензенской области на отдых. Вечером 25 июля во время нахождения в море его поразило ударом молнии, в связи с чем он не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы", — говорится в сообщении регионального управления.
Отмечается, что по данному факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, организовано проведение доследственной проверки, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
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