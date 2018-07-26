На Урале ребенок сломал ногу на детской площадке

Прокуратура в городе Нижние Серги начала проверку после травмирования ребенка на детской площадке, сообщило в четверг надзорное ведомство Свердловской области.

"Прокуратура района в ходе надзорных мероприятий установит, кому принадлежит детская площадка, законность ее возведения, соответствие предъявляемым требованиям безопасности и ответственных за безопасность детского сооружения лиц. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 19 июля 2018 года 6-летний мальчик качался на качелях, установленных на детской площадке. Из-за отсутствия на сидении качели необходимой детали в образовавшееся отверстие в ходе раскачивания соскользнула нога ребенка, и он получил перелом большой берцовой кости.

Качели установлены на детской площадке около многоквартирного дома ТСЖ "Первое" по улице Жукова, уточняет прокуратура.

Проверку по факту инцидента также начал и Следственный комитет, сообщает в четверг СУСК РФ по Свердловской области. "По факту инцидента с ребенком, получившим травму на детской площадке во дворе дома по улице Жукова в городе Нижние Серги, районным отделом СК РФ также проводится процессуальная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности на детской площадке", — отмечается в сообщении.