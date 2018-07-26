Спасатели выехали на поиски туристок на реке в Хакасии

Спасатели выехали на поиски пропавших туристок на реке в Хакасии

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Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России выехали на поиски двух пропавших туристок с опрокинувшегося катамарана на реке Она в Таштыпском районе Хакасии , сообщает МЧС республики. Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы Пензы , шли незарегистрированным маршрутом. Для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов. По данному факту проводится проверка. Выплыть на берег удалось одному мужчине. Еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно. "Судьба двух женщин из группы остается неизвестной. В поисковой операции задействованы 11 спасателей, два плавсредства, 2 конных расчета и две единицы техники", — говорится в сообщении. По данным МЧС, из-за погодных условий использование авиации в данном районе пока невозможно.