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Спасатели выехали на поиски туристок на реке в Хакасии
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Спасатели выехали на поиски пропавших туристок на реке в Хакасии 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России выехали на поиски двух пропавших туристок с опрокинувшегося катамарана на реке Она в Таштыпском районе Хакасии, сообщает МЧС республики.
Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. Для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов. По данному факту проводится проверка. Выплыть на берег удалось одному мужчине. Еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно.
"Судьба двух женщин из группы остается неизвестной. В поисковой операции задействованы 11 спасателей, два плавсредства, 2 конных расчета и две единицы техники", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, из-за погодных условий использование авиации в данном районе пока невозможно.
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