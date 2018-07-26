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Под Иркутском пациент с ножом напал на врача и медсестру
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В Иркутской области пациент ранил ножом врача и медсестру в поликлинике 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Психически неуравновешенный мужчина в районной поликлинике Нижнеудинска ранил врача и медсестру ножом, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области на своей странице в Facebook.
"Днем 25 июля пациент напал с самодельным ножом в кабинете на врача-отоларинголога поликлиники Нижнеудинской районной больницы. В результате происшествия пострадала врач, а также находящаяся в кабинете старшая медицинская сестра", — говорится в сообщении.
Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона "мужчина 1967 года рождения задержан, передан сотрудникам СКР". По данным полиции, он состоит на учете у психиатра.
В сообщении минздрава отмечается, что в настоящее время врач и медсестра находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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