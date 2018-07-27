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Осиповой приписали новые обвинения в США
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В США рассмотрят новые обвинения против Осиповой, сообщил адвокат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / Roger
Суд в США рассмотрит новые обвинения против россиянки Богданы Осиповой, а также вопрос ее освобождения из-под стражи в ближайшие две недели, сообщил в пятницу РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.
"Мы ожидаем, что эти слушания состоятся на следующей неделе или на неделе, следующей за ней", — сказал он.
Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. В четверг на основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом. Он начнется 18 сентября.
Несколькими днями ранее в ее адрес были выдвинуты дополнительные обвинения, в том числе вымогательство.
У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.
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