Осиповой приписали новые обвинения в США

В США рассмотрят новые обвинения против Осиповой, сообщил адвокат

Суд в США рассмотрит новые обвинения против россиянки Богданы Осиповой, а также вопрос ее освобождения из-под стражи в ближайшие две недели, сообщил в пятницу РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов

"Мы ожидаем, что эти слушания состоятся на следующей неделе или на неделе, следующей за ней", — сказал он.

Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. В четверг на основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом. Он начнется 18 сентября.

Несколькими днями ранее в ее адрес были выдвинуты дополнительные обвинения, в том числе вымогательство.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.