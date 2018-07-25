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Украинский турист ждал помощи в Грузии и умер
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Украинский турист ждал помощи в Грузии и умер 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Федерация скалолазания города Севастополя
На горнолыжном курорте в Грузии погиб путешественник из Украины Евгений Александров. Об этом сообщает ТСН.
18 июля двое украинских туристов сорвались с высоты на горе Тетнульди в регионе Верхняя Сванетия во время похода. Сотрудникам спасательной службы понадобился вертолет, чтобы обнаружить пострадавших, на поиски которых ушло два дня.
Одного из них удалось вытащить сразу, однако второго — Евгения Александрова — не могли спасти из-за сложных метеоусловий. Как сообщил спасенный турист, Александров был еще жив, когда он видел его в последний раз.
Однако за время проведения спасательной операции, которая длилась неделю, украинец погиб. На опознание в Кутаиси отправилась его жена.
Ранее в июне российский альпинист из Рязани умер в походе в Северной Осетии. 17 июня группа рязанских альпинистов, совершавших восхождение на гору Казбек, вызвала спасательный отряд после того, как один из путешественников потерял сознание. Спасатели выдвинулись на помощь россиянам, однако прибыть они должны были только 18 июня. Потерявший сознание альпинист не дождался помощи и умер из-за отека легкого.
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