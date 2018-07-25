Украинский турист ждал помощи в Грузии и умер

18 июля двое украинских туристов сорвались с высоты на горе Тетнульди в регионе Верхняя Сванетия во время похода. Сотрудникам спасательной службы понадобился вертолет, чтобы обнаружить пострадавших, на поиски которых ушло два дня.

Одного из них удалось вытащить сразу, однако второго — Евгения Александрова — не могли спасти из-за сложных метеоусловий. Как сообщил спасенный турист, Александров был еще жив, когда он видел его в последний раз.

Однако за время проведения спасательной операции, которая длилась неделю, украинец погиб. На опознание в Кутаиси отправилась его жена.