Серная кислота разлилась по улицам Каменск‐Уральска

Дороги Каменск‐Уральска перекрыли из‐за кислоты, которая протекает по улице Ленина рядом с домом Воробьева. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Очевидцы происшествия опубликовали снимки в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, одна из цистерн в грузовике лопнула, в результате чего серная кислота разлилась вдоль всей улицы. Устранить проблему пытаются сотрудники МЧС

«Лопнула емкость с серной кислотой — движение перекрыто. Работают пожарные», — написал один из свидетелей.