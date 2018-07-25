Ещё
Серная кислота разлилась по улицам Каменск‐Уральска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серная кислота разлилась по улицам Каменск‐Уральска 

360tv.ru 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Дороги Каменск‐Уральска перекрыли из‐за кислоты, которая протекает по улице Ленина рядом с домом Воробьева. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Очевидцы происшествия опубликовали снимки в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, одна из цистерн в грузовике лопнула, в результате чего серная кислота разлилась вдоль всей улицы. Устранить проблему пытаются сотрудники МЧС.
«Лопнула емкость с серной кислотой — движение перекрыто. Работают пожарные», — написал один из свидетелей.
скриншот
Работники дежурной части ГИБДД Каменска-Уральского подтвердили данный факт.
360tv.ru: последние новости
Тела отца и сына обнаружили в Москве‐реке Игрока КВН зарезали в Казахстане Конвоир брянской ИК‐6 запытал осужденного до смерти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы64
НАТО готовится напасть на Россию155
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение