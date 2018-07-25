«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии

Полиция Италии задержала бывшего российского сенатора Кривицкого

Италии по запросу российских властей арестовали бывшего российского сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого. По словам его адвоката, первое слушание по делу об экстрадиции парламентария пройдет 26 июля в Венеции . С марта этого года Кривицкий находится в международном розыске. Новгородский районный суд заочно арестовал его по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу Москвы . Как уточнил его адвокат Мауро Анетрини, парламентария задержали в городе Кортина д'Ампеццо. Экс-сенатор содержится в Венеции, где в четверг, 26 июля, состоится первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться его экстрадиции в Россию

«Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал», — уточнил юрист РИА «Новости».

По словам адвоката, бывший сенатор постоянно проживал на территории Италии. Защитник указал, что там Кривицкий «считал себя в безопасности от политического преследования,

объектом которого является с тех пор, как в качестве члена парламента проголосовал против военных действий в Украине , считая их незаконными и абсолютно необоснованными».

Генеральное консульство России в Милане уже проинформировано об аресте Кривицкого.

«Генконсульство начало работу, по получении соответствующей информации от итальянской стороны будут предприняты действия по оказанию ему поддержки. Официального уведомления со стороны российских властей по данной ситуации не поступало», — заявили в диппредставительстве.

В марте этого года Новгородский районный суд вынес постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение было принято по ходатайству регионального следственного управления. Экс-сенатора обвинили в получении взятки в 15 млн рублей.

Вскоре полиция Новгородской области объявила Кривицкого в федеральный, а затем в международный розыск.

«Как следует из материалов дела, 30 января 2017 года в отношении Кривицкого возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки. В феврале 2017 года в отношении Кривицкого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении вышеуказанного преступления, в соответствии с которым он, будучи членом Совета Федерации Федерального собрания РФ, в 2012 году получил через посредника взятку в виде денег в сумме 15 миллионов рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц», — говорилось в материалах дела.

Суд постановил избрать в отношении Кривицкого меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с момента его фактического задержания.

В феврале 2018 года суд также вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего Вадима Смирнова , который работал водителем Кривицкого. Его осудили за посредничество во взяточничестве. Как утверждало следствие, летом 2012 года Смирнов получил денежную сумму в размере 17 млн рублей от группы лиц. Деньги он должен был передать сенатору.

За эту сумму Кривицкий обещал оказывать воздействие на губернатора Новгородской области и иных должностных лиц, пользуясь их доверием.

Смирнов признал свою вину, и ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Этой весной международная организация ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией) Совета Европы оценила эффективность принятых Россией мер по предупреждению коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров.

ГРЕКО опубликовала четвертый оценочный отчет о ситуации в стране. «Восприятие влияния коррупционной деятельности в РФ за последние пять лет остается на высоком уровне», говорится в документе.

В докладе отмечается, что коррупционные скандалы с участием депутатов Госдумы и членов Совета федерации являются обычной практикой, кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о коррупционных делах, в которых замешаны прокуроры и судьи. В частности, упоминались дела экс-сенаторов Константина Цыбко и Дмитрия Кривицкого.