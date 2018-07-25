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Подросток из Техаса умерла, делая селфи с оружием
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Подросток из Техаса решила сделать селфи с оружием и умерла 

Lenta.ru 25 июля 2018
Фото: Jennifer Summer / Houston chronicles
В американском городе Конро (штат Техас) подросток умерла, делая селфи с оружием. Об этом пишет Houston Chronicle.
По данным полиции, 16-летняя девочка была в квартире вместе с приятелями. Они дурачились и фотографировались, когда заряженное оружие внезапно выстелило. Девушка получила смертельное ранение в голову, а молодые люди сразу же скрылись с места происшествия.
Стражи порядка выяснили, что до того, как молодежь позвонила в экстренные службы, прошел примерно час. Отмечается, что троих подростков забрали в участок для допроса. Какие обвинения им могут грозить, неизвестно.
Как передает New York Post, во время выстрела вместе с девушкой фотографировался 19-летний знакомый. Инцидент произошел во второй половине дня 25 июля.
Houston Chronicle пишет, что это уже второе за год подобное происшествие в районе Хьюстона. Так, 1 апреля серьезное ранение в голову получила молодая женщина. Тогда заряженное оружие выстрелило в ходе онлайн-трансляции во время поездки в машине. Держала его в этот момент другая девушка. По ее словам, выстрел был случайностью, и она вообще не знала, что оружие заряжено. Ей предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, повлекшее за собой серьезные травмы, а также подделывании доказательств.
Инциденты со стрельбой в США, в том числе случайной, не редкость. К примеру, 2 июня агент ФБР случайно подстрелил человека. Мужчина танцевал в одном из денверских клубов, а когда сделал сальто, пистолет выпал. Выстрел произошел, когда он поднимал оружие.
В апреле жительница США убила собственную двухлетнюю дочь, уронив оружие в отеле неподалеку от города Кливленд. А в марте в Техасе четырехлетний мальчик случайно выстрелил в семимесячного младенца.
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