Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСИН по делу о пытках в колонии

Подвергшегося пыткам в ярославской колонии №1 заключенного Евгения Макарова избивали и в колонии №8, куда он был переведен. Об этом в среду, 25 июля, журналистам сообщил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии №1. Когда его перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению», — сказал Федотов.

Кроме того, говорит правозащитник, после разговора с Макаровым стало ясно, что он нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния. Федотов подчеркнул, что заключенному будет оказана психологическая помощь, а также обеспечено свидание с матерью.

Также глава СПЧ отметил, что Макарову осталось сидеть в колонии три месяца, поэтому его необходимо подготовить к жизни на воле. По мнению Федотова, заключенный до сих пор воспринимает «вполне житейские» проблемы, которые происходят в колонии, «поводом для конфликта».

При этом Федотов отметил, что психологический портрет осужденного «достаточно благоприятный», и все 138 зафиксированных нарушений внутреннего распорядка колонии Макаровым могла предотвратить своевременная помощь специалиста.

«Он жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий. Просто надо было найти к нему ключ, подход», — пояснил правозащитник.

Глава СПЧ также сообщил журналистам, что обнародование видеозаписи, на которой сотрудники ярославской ИК-1 избивают Макарова, не привело к росту жалоб от заключенных.

«Число жалоб не увеличилось из колоний, оно приблизительно постоянное. Не скажу, что их много, но их не должно быть вообще. К сожалению, такие жалобы есть, каждый раз они должны внимательно проверяться», — сказал Федотов.

По мнению правозащитника, ситуация с пытками заключенных в России является системной проблемой, а следственные органы и прокуратура , проводящие проверки, в этой ситуации работают недостаточно эффективно.

«Дело ярославской колонии» получило широкий резонанс после появления в интернете видео, на котором сотрудники ИК-1 по очереди избивают заключенного Евгения Макарова.

На записи видно, что мужчина лежит на столе лицом вниз, а сотрудники бьют его дубинками и кулаками по ногам. Периодически Макарову на голову льют воду, после чего он теряет сознание. Остальные сотрудники в это время стоят в отдалении и шутят. Предположительно, таким образом Макарова наказывали за неуважительное отношение к одному из сотрудников исправительного учреждения.

СК ранее уже проводил проверку в связи с избиением Макарова, однако уголовное дело так и не было заведено. Тогда по итогам прокурорской проверки замминистра юстиции России Андрей Федоров проинформировал Европейский суд по правам человека , что сила к заключенному была применена правомерно, потому что он оказывал сопротивление сотрудникам колонии.

Видеозапись журналистам передала юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова в июле этого года. Вскоре после этого она была вынуждена покинуть территорию России из-за угроз в свой адрес.

Бирюкова обратилась в Следственный комитет за государственной защитой для себя и своей семьи. По словам юриста, некоторые фигуранты видео высказывали угрозы в ее адрес. Также она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении сотрудников прокуратуры Ярославской области.

«Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна, и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России», — заявили в «Общественном вердикте».

Бирюкова также опубликовала пост в фейсбуке, в котором сообщила, что сотрудники ярославской ИК-1 просят заключенных отказаться от показаний, которые подтверждают факты избиений.

«Оперативный сотрудник… вызывает осужденных, которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам, и отговаривает их в культурной форме. На «вы», — говорится в сообщении юриста.

23 июля первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Макаров пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения, а также, по данным офицера, совершил 136 правонарушений во время отсидки в колонии. При этом, отметил Рудый, сотрудники ИК-1 «не должны были допустить произошедшее».

«Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», — отметил он.

После проверки СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники пыток на видеозаписи установлены, шесть из них задержаны.

В чреду Заволжский районный суд Ярославля отправил под стражу на два месяца пятерых фигурантов дела — Сергея Драчева, Максима Яблокова, Сергея Ефремова Игоря Богданова и Алексея Бровкина.

В суде было объявлено, что Яблоков, старший инспектор службы безопасности, написал явку с повинной и дал показания на других участников происшествия.