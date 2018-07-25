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Убийцей ребенка под Москвой оказался «милиционер»
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Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове стажировался в милиции 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове в 2008-2009 годах стажировался в полиции, но не прошел испытательный срок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД по Московской области.
По подозрению в преступлении был задержан сосед убитой с первого этажа, молодой человек 1990 года рождения. Девочка пропала с детской площадки 22 июля, спустя сутки ее тело было найдено в спортивной сумке возле железной дороги в Серпухове.
"С декабря 2008 года по май 2009 года подозреваемый … проходил стажировку в одном из … отделов милиции Серпуховского района. Однако испытательный срок не прошел и на службу в органы внутренних дел принят не был", — сообщили в пресс-службе МВД региона.
Также следователи проверят подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что МИД Таджикистана направил ноту России после убийства девочки в Серпухове.
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