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Новый поворот: Макарова пытали в двух колониях
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Макарова избивали в двух ярославских колониях, сообщили в СПЧ 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Заключенный Евгений Макаров подвергался избиению не только в ярославской колонии №1, но и в колонии №8, куда был переведен, сообщил в среду журналистам во время рабочей поездки в Воронеж глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии №1. Когда его перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению. Но если вы посмотрите динамику наказаний, то в последнее время, даже если он совершает те же самые нарушения, фиксируются те же самые нарушения, что были раньше — спал в неположенное время, обращался на "ты" и так далее, то взыскание — исключительно выговор", — сказал Федотов.
Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.
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