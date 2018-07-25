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Число жертв теракта в Сирии достигло 100 человек
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Число жертв теракта на юге Сирии возросло до 100 человек, заявил источник 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: SANA
Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда увеличилось до 100 человек, не менее 176 ранены, сообщил РИА Новости источник в местной полиции.
"Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены", — сообщил сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 50 погибших и 78 раненых.
В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.
Отряды террористической группировки "Исламское государство"* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.
Министерство иностранных дел России осудило теракт.
"Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении ведомства.
Там также отметили, что на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России, террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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