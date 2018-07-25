Число жертв теракта в Сирии достигло 100 человек

Число жертв теракта на юге Сирии возросло до 100 человек, заявил источник

"Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены", — сообщил сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 78 раненых.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.

Отряды террористической группировки "Исламское государство" * также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.

"Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении ведомства.

Там также отметили, что на фоне успехов правительственных сил Сирии , действующих при поддержке ВКС России , террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.

*Террористическая организация, запрещенная в России