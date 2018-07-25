Арестован пятый фигурант дела о пытках в колонии

Суд арестовал пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно», — цитирует РИА Новости судью.

Отмечается, что Богданов не согласен с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника, и не узнает себя на видеозаписи.