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Арестован пятый фигурант дела о пытках в колонии
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Суд арестовал пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии 

RT на русском 25 июля 2018
Фото: Кадр видео "Новой газеты"
Заволжский суд Ярославля арестовал заместителя дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игоря Богданова, пятого из шести фигурантов дела о пытках.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно», — цитирует РИА Новости судью.
Отмечается, что Богданов не согласен с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника, и не узнает себя на видеозаписи.
Ранее сообщалось, что суд дал следствию время, чтобы собрать убедительные доказательства для ареста заместителя начальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова по делу об избиении заключённого.
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