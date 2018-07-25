Подвергшийся пыткам в Ярославле отказался приходить в суд

Заключенный, которого пытали в Ярославле, отказался приходить в суд

Заключенный Евгений Макаров , признанный потерпевшим по громкому делу о пытках в ярославской колонии, отказался приходить в суд, где арестуют его предполагаемых мучителей.

" (Следствие) должным образом уведомило потерпевшего о проводимых судебных заседаниях. В судебных заседаниях потерпевший участвовать не желает", — заявил в среду судья Заволжского суда Ярославля Александр Татаринов.

Из шести фигурантов уголовного дела четыре заключены под стражу, одному продлен срок задержания, пока следствие ищет дополнительные доказательства его вины, заседание еще по одному пока не проходило.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.