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Число жертв теракта в Сирии увеличилось до 50
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Число жертв теракта в Сирии увеличилось до 50 

Национальная Служба Новостей 25 июля 2018
Фото: nsn.fm
Число жертв террористических атак на юго-западе Сирии возросло до 50, раненния получили не менее 78 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя больницы города Эс-Сувейда.
Как отмечают «Известия», ранее поступила информация о 38 погибших и 30 раненых. Атаку на Эс-Сувейду совершили в среду, 25 июля, сразу несколько боевиков-смертников. Один из них подорвался на сельскохозяйственном рынке города, другого сумели задержать, однако он успел привести в действие пояс смертника.
Кроме того, несколько групп террористической организации ИГ, запрещённой в России, совершили нападение на ряд деревень в одноимённой провинции. В этих случаях армейские подразделение и ополченцы сумели отбить атаку, около двадцати бандитов уничтожены.
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