В Киеве насмерть сбили девочку из РФ на Hummer

СМИ: В Киеве водитель на Hummer насмерть сбил девочку из России

В Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе.

Как сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах , девочка была гражданкой России . Уточняется, что она умерла в машине скорой помощи.

24 июля 23-летний водитель сбил девочку, которая, по предварительным данным, с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. Водитель был задержан.

Ему объявили подозрение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего».