Ещё
В Киеве насмерть сбили девочку из РФ на Hummer
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В Киеве водитель на Hummer насмерть сбил девочку из России 

RT на русском 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе.
Как сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девочка была гражданкой России. Уточняется, что она умерла в машине скорой помощи.
24 июля 23-летний водитель сбил девочку, которая, по предварительным данным, с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. Водитель был задержан.
Ему объявили подозрение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего».
Кроме того, как сообщает телеканал «112 Украина», прокуратура намерена объявить задержанному дополнительное подозрение в случае установления факта его попытки скрыться с места происшествия.
RT на русском: последние новости
Суд в Москве заочно арестовал граждан Сирии, сбивших самолёт майора Филипова Полиция заявила, что найденные в башне Trump Tower подозрительные предметы не несут опасности СМИ: В Пакистане погиб альпинист из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину499
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы61
НАТО готовится напасть на Россию
Дачникам вновь усложнили жизнь77
Загадочное существо сняли на видео14
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение