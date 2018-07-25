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Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
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Украинец на «Хаммере» сбил 10-летнюю россиянку 

Рамблер 1 час назад
Бывший украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил 10-летнюю россиянку в Киеве, сообщает местное информагентство УНИАН.
ДТП произошло минувшим вечером на бульваре Леси Украинки, когда экс-спортсмен Кирилл Островский, который сейчас является бизнесменом, за рулем внедорожника «Хаммер» проигнорировал красный сигнал светофора, а также молодую россиянку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
После столкновения с девочкой Островский протащил ее еще 50 метров по земле. В результате полученных многочисленных травм ребенок скончался в автомобиле скорой. В свою очередь, молодой человек попытался скрыться с места аварии, однако вскоре был задержан и обвинен в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
Сегодня пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что в крови Кирилла Островского не было обнаружено следов алкоголя.
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