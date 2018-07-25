Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку

Украинец на «Хаммере» сбил 10-летнюю россиянку

Бывший украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил 10-летнюю россиянку в Киеве, сообщает местное информагентство УНИАН

ДТП произошло минувшим вечером на бульваре Леси Украинки, когда экс-спортсмен Кирилл Островский , который сейчас является бизнесменом, за рулем внедорожника «Хаммер» проигнорировал красный сигнал светофора, а также молодую россиянку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

После столкновения с девочкой Островский протащил ее еще 50 метров по земле. В результате полученных многочисленных травм ребенок скончался в автомобиле скорой. В свою очередь, молодой человек попытался скрыться с места аварии, однако вскоре был задержан и обвинен в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.