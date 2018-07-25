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Число погибших от терактов в Сирии возросло
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СМИ: число погибших при теракте в Сирии возросло до 50 

Газета.Ru 25 июля 2018
Фото: Hassan Ammar/AP
Число погибших в серии терактов в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 50, сообщает al-Manar TV.
По данным местного минздрава, пострадавших при взрыве насчитывается не менее 78 человек.
Террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке "Исламское государство". Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.
Как отмечает РИА "Новости", теракты были совершены на территории, которая находится под контролем сирийского правительства.
Ранее источник сообщал о 30 погибших в результате теракта на юго-западе Сирии.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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