Число погибших от терактов в Сирии возросло

СМИ: число погибших при теракте в Сирии возросло до 50

По данным местного минздрава, пострадавших при взрыве насчитывается не менее 78 человек.

Террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке "Исламское государство" . Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

Как отмечает РИА "Новости" , теракты были совершены на территории, которая находится под контролем сирийского правительства.

Ранее источник сообщал о 30 погибших в результате теракта на юго-западе Сирии.