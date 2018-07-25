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Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
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Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, фотографировавшейся с ним 

РИА Новости 1 час назад
Британский гвардеец оттолкнул китайскую туристку, которая встала у него на пути, чтобы сделать фото, сообщает The Sun.
На видео попал момент, когда туристка из Китая зашла за ограждение, а также и то, как повел себя гвардеец. На кадрах видно, что женщина чуть не потеряла равновесие.
Гвардейцам запрещено разговаривать на посту, но не смотря на это они находят способы сообщить о своем недовольстве надоедливым туристам: топать ногами и кричать. А в качестве предупреждения перед задержанием они поднимают винтовку.
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