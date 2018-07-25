Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, фотографировавшейся с ним

Британский гвардеец оттолкнул китайскую туристку, которая встала у него на пути, чтобы сделать фото, сообщает The Sun.

На видео попал момент, когда туристка из Китая зашла за ограждение, а также и то, как повел себя гвардеец. На кадрах видно, что женщина чуть не потеряла равновесие.

Гвардейцам запрещено разговаривать на посту, но не смотря на это они находят способы сообщить о своем недовольстве надоедливым туристам: топать ногами и кричать. А в качестве предупреждения перед задержанием они поднимают винтовку.