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В Femen прокомментировали смерть Шачко
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Femen не связывает смерть своей основательницы с деятельностью движения 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Kenzo Tribouillard
Движение Femen продолжит свою работу после смерти одной из трех основательниц Оксаны Шачко и не связывает ее смерть с деятельностью организации, сообщили РИА Новости среду в пресс-службе Femen.
Во вторник представительница движения Инна Шевченко сообщила, что одна из трех основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Она оставила предсмертную записку. Шачко стояла у истоков движения Femen, появившегося в 2008 году на Украине.
"Причины (самоубийства — ред.) пока что не известны. По нашей информации, это не связано с деятельностью в организации, или с конфликтом с Инной Шевченко (представительница движения — ред.)", — сообщили в комментарии агентству.
По информации движения, Femen продолжит свою деятельность после смерти Шачко.
При этом в организации затруднились сообщить, когда и где похоронят основательницу движения.
"Сейчас разбираемся с этим. Скорее всего, доставим тело в Украину", — отметили в пресс-службе.
Активистки движения, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Его филиалы появились и в ряде других государств.
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