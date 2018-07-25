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ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» и «Азова»
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ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора»* и «Азова», заявили в ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские силовики обстреляли позиции запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор"* и нацбатальона "Азов" (против участников которого в России было возбуждено уголовное дело) в районе подконтрольного Киеву Лебединского в Донбассе, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее командующий операцией объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только ВСУ и другие подразделения, входящие в состав ООС. Решение руководства объединенных сил Украины вывести из Донбасса националистические батальоны привело к вооруженным столкновениям между украинскими силовиками и нацбатальонами.
"Вчера артиллеристами 36 отдельной бригады морской пехоты был произведен обстрел позиций подразделений полка "Азов" и "Правого Сектора"* в районе Лебединского", — сказал Безсонов.
По его словам, огонь велся из артиллерии, в результате обстрела трое бойцов из нацбатальонов погибли, пятеро ранены. Он добавил, что нацподразделения приведены в полную боевую готовность, а на позиции "Правого сектора" в районе Авдеевки прибыли иностранные инструкторы.
"Основной целью ставится обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны ВСУ. Также, пригласив в свои подразделения инструкторов, командование "Правого Сектора" получило гарантию того, что ВСУ не осмелятся нанести удар по позициям, где находятся иностранные граждане", — сказал Безсонов.
"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* Организация запрещена в России
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