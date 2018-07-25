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Суд вынес вердикт Верзилову
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Суд оштрафовал лидера арт-группы «Война» Верзилова за незаконное ношение полицейской формы 

ТАСС 25 июля 2018
Фото: ТАСС
Мировой судебный участок 364 назначил административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей основателю арт-группы "Война" Петру Верзилову за незаконное ношение полицейской формы, в которой он и три участницы панк-группы Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Признать Верзилова виновным по ст. 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов") и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей", — огласила решение судья.
В ходе заседания защитник Верзилова назвал ношение его подзащитным полицейской формы "средством художественного образа", попросил суд привлечь к рассмотрению административного материала прокурора, а также допросить участвовавших в личном досмотре и составивших протокол полицейских. Суд отклонил просьбу адвоката, не усмотрев для этого оснований.
Аналогичный административный материал суд рассмотрит в среду в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot: Ольги Пахтусовой, Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Согласно КоАП, им грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.
Инцидент произошел 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу, полицейские возбудили административные дела в отношении трех девушек и молодого человека по статьям двум статьям КоАП РФ: 17.12 и 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"). Хамовнический суд Москвы 16 июля отправил всех четверых под административный арест на 15 суток по ст. 20.31 КоАП РФ, наложив запрет на посещение ими официальных спортивно-массовых мероприятий сроком на три года.
Своей вины никто из задержанных не признал, в группе Pussy Riot заявляли, что ее на акцию вдохновил поэт Дмитрий Пригов, который создал в русской культуре образ справедливого "небесного" милиционера.
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