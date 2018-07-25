Число погибших при взрыве в Петербурге увеличилось

Число погибших при взрыве газового баллона в Петербурге возросло до трех

Ранее сообщалось, что во вторник при взрыве газового баллона в пристроенном к частному жилому дому гараже на улице Лермонтова в Красносельском районе Петербурга пострадали пять человек, двое из них погибли.

"Один из трех госпитализированных скончался в больнице. Это женщина, её личность устанавливается", — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").