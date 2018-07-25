Ещё
Число погибших при взрыве в Петербурге увеличилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число погибших при взрыве газового баллона в Петербурге возросло до трех 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Число погибших при взрыве газового баллона в гараже частного жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости в среду представитель городского управления Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что во вторник при взрыве газового баллона в пристроенном к частному жилому дому гараже на улице Лермонтова в Красносельском районе Петербурга пострадали пять человек, двое из них погибли.
"Один из трех госпитализированных скончался в больнице. Это женщина, её личность устанавливается", — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину499
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы61
НАТО готовится напасть на Россию
Дачникам вновь усложнили жизнь77
Загадочное существо сняли на видео14
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение