Ещё
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан отказался выдавать обидчика украинского депутата Найема 

Газета.Ru 2 часа назад
Власти Азербайджана отказались выдавать Украине подозреваемого в избиении в ходе дорожной разборки депутата Верховной рады и журналиста Мустафы Найема. Точные причины неизвестны, но, как пишут украинские СМИ, они якобы связаны с поведением самого Найема. По всей видимости, речь идет о словесных оскорблениях со стороны депутата, которые он позволил себе еще в начале мая. Тем временем суд в Киеве не продлил заочный арест подозреваемому.
Азербайджан отказал Украине в выдаче Магомед-Амина Саитова, участвовавшего в нашумевшей дорожной разборке в центре Киева, в ходе которой группой из четырех выходцев с Кавказа, среди которых были граждане России, 30 апреля был избит депутат Верховной рады, журналист и один из идеологов «Революции достоинства» Мустафа Найем.
По словам депутата, именно Саитов нанес ему мощный удар в лицо и сломал челюсть. Узнав, кто является его жертвой, молодой человек уже через несколько часов после инцидента покинул Украину, отправившись в Баку.
«Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями»,
— написал в своем фейсбуке заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Также Шевченковский райсуд Киева 24 июля не продлил заочный арест подозреваемому Саитову, так как в ходатайстве и приложениях к нему не указаны данные об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Дело об избиении депутата

По всей видимости поводом для отказа в выдаче Саитова послужило то, о чем представители Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» заявляли еще 4 мая.
Тогда им не понравилось поведение Найема, который позволял себе словесные оскорбления в сторону своих обидчиков называя их, чеченцев по национальности, «малолетними чурками». Примечательно, что сам депутат является этническим пуштуном, родившимся в Афганистане.
Представители организации отметили, что таким образом «кто-то хочет этим одним случаем перечеркнуть всю деятельность целой организации и очернить весь чеченский народ Украины». При этом адвокат, представляющий интересы диаспоры отмечал, что в данной ситуации неправы обе стороны, ведь ничего не мешало журналисту все же пропустить Mercedes и не создавать конфликтную ситуацию на дороге.
Однако, днем позже, 5 мая, Саитова все же задержали в Азербайджане, о чем сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
В тоже время депутату продолжали поступать угрозы: в течение пяти последних дней на его официальную электронную почту от имени разных организаций регулярно приходят письма с требованием забрать заявление. Тогда 7 мая было принято решении о предоставлении депутату охраны.
«В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа Найем обеспечен физической охраной работниками полиции на тот период, который мы посчитаем нужным», — заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Впоследствии Генпрокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана с просьбой об экстрадиции украинского гражданина Магомед-Амина Саитова, обвиняемого в нанесении телесных повреждений Найему. Задержанного поместили под домашний арест.
Тогда в украинском надзорном ведомстве отмечали, что после получения азербайджанской стороной всех необходимых документов вопрос передачи Саитова Украине будет рассмотрен в соответствии с международными требованиями и национальным законодательством.
Пока решался вопрос о выдаче Азербайджаном главного обидчика Найема, он сообщал, что ряд прокуроров Шевченковского района Киева якобы состоят в тесной дружеской связи с беглецом.
«Прокурор является родственником партнера подозреваемых по бизнесу, а второй — уже после того, как получил на руки наше дело, — встречался с родственниками беглеца. Почему прокуроры не заявили о существующем конфликте интересов и не взяли самоотвод, думаю, должна разобраться квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры, куда мы обязательно обратимся», — отмечал политик.
К 23 мая Найем, выписавшийся из больницы был полон решимости добиваться наказания своих обидчиков.
«Трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по-прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров», — рассказывал нардеп на своей странице в фейсбуке.
Не исключено, что и это высказывание могло укрепить нежелание азербайджанских силовиков идти на сотрудничество с украинскими коллегами.
Также Найем был разочарован решением суда, который слишком мягко, по его мнению, обошелся с тремя задержанными, ведь двух участников даже не обязали надеть электронные браслеты, а домашний арест предписан им с 23.00 до 6.00, когда люди обычно пребывают дома.

Найем против всех

Скандальная разборка произошла вечером 30 апреля на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Около 17.25 на перекрестке с Крещатиком Mercedes Gelandewagen стал создавать аварийную ситуацию.
«В целом, ничего экстраординарного. Кубик (так журналист называет Gelandewagen — «Газета.Ru») на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально, — рассказывал впоследствии Найем на своей странице в фейсбуке. — В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал «102». Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят.
Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то».
Как выяснилось, в ходе конфликта из внедорожника первым вышел водитель, 19-летний Ахмед Саитов. Он начал оскорблять и угрожать оппоненту, после чего к перепалке присоединился 21-летний Магомед-Салих Саитов. В ходе ссоры молодые люди решили вызвать подмогу — вскоре подъехала элитная BMW, из которой вышел 28-летний Магомед-Амин Саитов, который, судя по отчеству, может быть старшим братом водителя внедорожника.
Кроме того, к месту конфликта прибыл и 21-летний Умал Тимербулатов. Пообщавшись между собой, молодые люди подошли к Найему, в результате чего завязалась потасовка. При этом удары наносил лишь 28-летний Саитов. В процессе избиения случайные свидетели, узнавшие потерпевшего, стали кричать, что в центре города бьют депутата, после чего его обидчики, видимо понявшие, наконец, с кем имеют дело, принялись бежать. Уже позже один из задержанных заявил, что 
«если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы».
Газета.Ru: последние новости
В Подмосковье найдена сумка с телом пропавшего накануне ребенка Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже В Казахстане зарезали участника сборной КВН
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом214
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина262
Таджикистан направил ноту России116
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны227
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Новости партнеров
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение