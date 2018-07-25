Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата

Азербайджан отказался выдавать обидчика украинского депутата Найема

Власти Азербайджана отказались выдавать Украине подозреваемого в избиении в ходе дорожной разборки депутата Верховной рады и журналиста Мустафы Найема . Точные причины неизвестны, но, как пишут украинские СМИ, они якобы связаны с поведением самого Найема. По всей видимости, речь идет о словесных оскорблениях со стороны депутата, которые он позволил себе еще в начале мая. Тем временем суд в Киеве не продлил заочный арест подозреваемому.

Азербайджан отказал Украине в выдаче Магомед-Амина Саитова, участвовавшего в нашумевшей дорожной разборке в центре Киева, в ходе которой группой из четырех выходцев с Кавказа, среди которых были граждане России , 30 апреля был избит депутат Верховной рады, журналист и один из идеологов «Революции достоинства» Мустафа Найем.

По словам депутата, именно Саитов нанес ему мощный удар в лицо и сломал челюсть. Узнав, кто является его жертвой, молодой человек уже через несколько часов после инцидента покинул Украину, отправившись в Баку

«Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями»,

— написал в своем фейсбуке заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин

Также Шевченковский райсуд Киева 24 июля не продлил заочный арест подозреваемому Саитову, так как в ходатайстве и приложениях к нему не указаны данные об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Дело об избиении депутата

По всей видимости поводом для отказа в выдаче Саитова послужило то, о чем представители Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» заявляли еще 4 мая.

Тогда им не понравилось поведение Найема, который позволял себе словесные оскорбления в сторону своих обидчиков называя их, чеченцев по национальности, «малолетними чурками». Примечательно, что сам депутат является этническим пуштуном, родившимся в Афганистане

Представители организации отметили, что таким образом «кто-то хочет этим одним случаем перечеркнуть всю деятельность целой организации и очернить весь чеченский народ Украины». При этом адвокат, представляющий интересы диаспоры отмечал, что в данной ситуации неправы обе стороны, ведь ничего не мешало журналисту все же пропустить Mercedes и не создавать конфликтную ситуацию на дороге.

Однако, днем позже, 5 мая, Саитова все же задержали в Азербайджане, о чем сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков

В тоже время депутату продолжали поступать угрозы: в течение пяти последних дней на его официальную электронную почту от имени разных организаций регулярно приходят письма с требованием забрать заявление. Тогда 7 мая было принято решении о предоставлении депутату охраны.

«В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа Найем обеспечен физической охраной работниками полиции на тот период, который мы посчитаем нужным», — заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Впоследствии Генпрокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана с просьбой об экстрадиции украинского гражданина Магомед-Амина Саитова, обвиняемого в нанесении телесных повреждений Найему. Задержанного поместили под домашний арест.

Тогда в украинском надзорном ведомстве отмечали, что после получения азербайджанской стороной всех необходимых документов вопрос передачи Саитова Украине будет рассмотрен в соответствии с международными требованиями и национальным законодательством.

Пока решался вопрос о выдаче Азербайджаном главного обидчика Найема, он сообщал, что ряд прокуроров Шевченковского района Киева якобы состоят в тесной дружеской связи с беглецом.

«Прокурор является родственником партнера подозреваемых по бизнесу, а второй — уже после того, как получил на руки наше дело, — встречался с родственниками беглеца. Почему прокуроры не заявили о существующем конфликте интересов и не взяли самоотвод, думаю, должна разобраться квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры, куда мы обязательно обратимся», — отмечал политик.

К 23 мая Найем, выписавшийся из больницы был полон решимости добиваться наказания своих обидчиков.

«Трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по-прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров», — рассказывал нардеп на своей странице в фейсбуке.

Не исключено, что и это высказывание могло укрепить нежелание азербайджанских силовиков идти на сотрудничество с украинскими коллегами.

Также Найем был разочарован решением суда, который слишком мягко, по его мнению, обошелся с тремя задержанными, ведь двух участников даже не обязали надеть электронные браслеты, а домашний арест предписан им с 23.00 до 6.00, когда люди обычно пребывают дома.

Найем против всех

Скандальная разборка произошла вечером 30 апреля на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Около 17.25 на перекрестке с Крещатиком Mercedes Gelandewagen стал создавать аварийную ситуацию.

«В целом, ничего экстраординарного. Кубик (так журналист называет Gelandewagen — «Газета.Ru») на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально, — рассказывал впоследствии Найем на своей странице в фейсбуке. — В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал «102». Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят.

Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то».

Как выяснилось, в ходе конфликта из внедорожника первым вышел водитель, 19-летний Ахмед Саитов . Он начал оскорблять и угрожать оппоненту, после чего к перепалке присоединился 21-летний Магомед-Салих Саитов. В ходе ссоры молодые люди решили вызвать подмогу — вскоре подъехала элитная BMW, из которой вышел 28-летний Магомед-Амин Саитов, который, судя по отчеству, может быть старшим братом водителя внедорожника.