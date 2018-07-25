Пытки в Ярославле: первый арест по громкому делу

Заволжский районный суд Ярославля в среду заключил под стражу младшего инспектора Сергея Драчева — первого из сотрудников колонии №1, задержанных за пытки осужденного, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября", — гласит решение.
Всего по делу проходит шесть тюремщиков. Один из них, Максим Яблоков, написал явку с повинной. Признают ли вину другие, неизвестно.
Сегодня должен решиться вопрос о заключении под стражу пяти из шести подозреваемых. Когда пройдет заседание по шестому, пока не сообщается.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.