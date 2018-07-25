В Хакасии шесть человек пропали при сплаве по реке

В среду, 25 июля, на реке Она в Хакасии опрокинулся катамаран с шестью пассажирами. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели проведут поисковые работы на месте происшествия. В поисках примут участие шестеро сотрудников МЧС , одно плавательное средство и вертолет МИ-8.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах Хакасии, среди пассажиров катамарана были двое детей.

ТАСС передает, что, по предварительным данным, один из пассажиров погиб. О его гибели рассказали очевидцы, но тело пока не найдено.

По данным Mash, на борту катамарана находились приехавшие из Москвы мать с ребенком и четверо пензенцев. На одном из речных порогов катамаран опрокинулся. Спастись удалось одному мужчине.

По данным издания «Хакасия», поиски в районе реки Она осложняются погодными условиями. Спасатели хотели задействовать в поисках вертолет, но воздушное пространство там оказалось закрыто до 31 июля. Издание отмечает, что сотрудникам МЧС придется отправиться в тайгу на автомобилях. Им понадобятся сутки на то, чтобы добраться до места сплава.