В Забайкалье на федеральную трассу сошел сель

В Забайкалье из-за ливней на федеральную трассу сошел сель

Сель сошёл на федеральную трассу "Амур" под Читой , сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Деревья повалены на участке метров 20, движение затруднено", — уточнил он.

Комментарием регионального МЧС РИА Новости пока не располагает.

В Забайкалье введён режим ЧС из-за паводков и непрекращающихся с начала июля ливней. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, усиленная до 188 человек, которая будет в регионе до момента ликвидации последствий наводнения.