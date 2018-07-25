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В Забайкалье на федеральную трассу сошел сель
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В Забайкалье из-за ливней на федеральную трассу сошел сель 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости / предоставлено ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике
Сель сошёл на федеральную трассу "Амур" под Читой, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Деревья повалены на участке метров 20, движение затруднено", — уточнил он.
Комментарием регионального МЧС РИА Новости пока не располагает.
В Забайкалье введён режим ЧС из-за паводков и непрекращающихся с начала июля ливней. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, усиленная до 188 человек, которая будет в регионе до момента ликвидации последствий наводнения.
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