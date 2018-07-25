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Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
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Шестеро китайцев провалились сквозь землю посреди свадьбы 

Lenta.ru 34 минуты назад
В Китае гости на свадьбе провалились сквозь пол. На видео обратило внимание местное издание Beijing News.
Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в одном из фешенебельных отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй. Во время торжества пол под одним из столов на шесть персон провалился, и сидящие за ним гости свалились под землю. Шокированные родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться. Троим из упавших потребовалась медицинская помощь.
Предварительное расследование надзорных органов показало, что инцидент произошел из-за протекающих водопроводных труб. Земля на этом месте размягчилась, начала проседать и вымываться, а слишком тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.
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